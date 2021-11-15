2022 Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen Danimarka, play-off'ta yer kapma savaşı veren ve 3 ilk 11 oyuncusu kadroda olmayan İskoçya'ya Hampden Park'ta konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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Moldova deplasmanında 2-0 kazanan İskoçya, 2022 Dünya Kupası yolunda play-off oynama hakkı kazandı. Gruptaki son 5 maçın tamamını kazanan İskoçlar, 9 maç sonunda 20 puan yaptı ve EURO 2020 sonrası Dünya Kupası'na da gitmenin hesaplarını yapıyor. Sakat Grant Hanley, hastalığı bulunan Scott McTominay ve cezalı Nathan Patterson kadroda yok. Patterson yerine Celtic'ten Anthony Ralston aday kadroya çağrıldı. Hanley ile McTominay yerine Ryan Porteous ve John Souttar kadroda. Moldova deplasmanında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Lyndon Dykes ile Ryan Christie görev verilmesi halinde Danimarka'ya karşı forma giyebilecek. Dykes'ın ayrıca hafif bir sakatlığı var, takımla antrenman yaptı ancak son durumu maç saati netleşecek. TD Steve Clarke, play-off oynamayı garantilemelerine rağmen kurada seri başı olmanın önemine dikkat çekti. Takımda birçok oyuncu da sarı kart ceza sınırında fakat Clarke; "Danimarka ve bizim sıralamadaki yerlerimiz değişmeyecek diye kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Sarı kart sınırındaki oyuncularımızı dikkatli kullanıp bu maçtan 1 ya da 3 puan almayı hedefliyoruz..." dedi. Dykes maça yetişmezse hücumda Che Adams'ın partneri Christie olacaktır. Kart sınırında olmalarına rağmen Billy Gilmour, Andy Robertson, John McGinn, Jack Hendry gibi isimlerin ilk 11'deki yerlerini korumaları bekleniyor.

2022 Dünya Kupası yolunda oynadığı ilk 8 grup maçında gol yemeyen, 9 maçın tamamını kazanan Danimarka'da ise bazı önemli isimler aday kadroda yer almıyor. Pierre-Emile Höjbjerg, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite ve Jonas Wind sakat. Kasper Dolberg çağrılmadı. Jesper Lindström ile Mohamed Daramy'yi Faroe Adaları maçından sonra U21 takımına yolladılar. Brondby ile başarılı bir sezon geçiren Mikael Uhre (forvet) ve FC Kopenhag forması giyen Jens Stage (orta saha) ilk kez aday kadro çağrısı aldı. Kafile Glasgow'a doğru yola çıkarken onlara katıldı. TD Kasper Hjulmand'ın orta alanda, Thomas Delaney'nin yanında yeni çağrı alan Stage'yi oynatması şaşırtıcı olmaz. Süper Lig 'de Trabzonspor 'dan tanıdığımız Adreas Cornelius'u da uzun bir aradan sonra (yaklaşık 2 yıl) milli forma altında ilk 11'de sahaya çıkarken görebiliriz. "Kjaer & Christensen" stoper ikilisinin değişmesi beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İskoçya'nın son 10 maçının 8'i "2.5 ALT" bitti.

- Danimarka'nın son 11 maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti.

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