EURO 2020 D Grubu'nda 24 yıl sonra kupaya katılan ve ev sahibi ülkelerden biri olan İskoçya, EURO 1996’da final oynayan Çek Cumhuriyeti’ni Glasgow kentinde ağırlayacak. İki takım 5. kez birbirlerine rakip olacaklar. Bundan önce oynanan 4 mücadelede Çekler 3 kez kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Çekler’de bir dönem Türkiye’de de Trabzon ve Antalya’da oynayan Celustka da stoperde görev yapıyor. D Grubu'nun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İskoçya - Çekya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Haziran Pazartesi günü Glasgow'da Hampden Park'ta oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İskoçya - Çekya muhtemel 11'ler:

İskoçya: Marshall, Hendry, Hanley, Tierney, O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Dykes, Adams

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick