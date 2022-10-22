İskenderun'da Riekerink gitti 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, geçen yıl CEO olarak göreve başlayan Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdı. Hollandalı teknik adam, 2016-2017 sezonunda Galatasaray 'ın başındaydı.

İskenderunspor, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile Riekerink'e teşekkür etti.