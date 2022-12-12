İskenderunspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat istifa etti

Geçtiğimiz sezon göreve gelerek TFF 3. Lig’de grubunda takımı şampiyon yaparak TFF 2. Lig’e çıkaran ve son haftalarda oynattığı oyunla taraftarı mutlu edemeyen Bülent Yenihayat, Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynanan Bucaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından istifa etti. Yenihayat’ın istifası İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat tarafından kabul edildi.

Teknik Direktör Bülent Yenihayat, bu sezon ligde görev yaptığı 18 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan topladı. Bu sonuçlarla İskenderunspor A.Ş., TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4. sırada yer aldı.

İHA