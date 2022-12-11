İskenderunspor-Bucaspor 1928 maç sonucu: 1-2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 18. hafta maçında İskenderunspor, sahasının tadilatta olması nedeniyle Osmaniye’de konuk ettiği Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Sedat Etik xx, Çağrı Ateş xx

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer x, Doğan Ateş x (Erkan Süer dk. 23 xx), Okan Dernek xx, Onur Ramazan Toprak xx (Yasin Abdioğlu dk. 58 xx), İsmail Güven xx, Enes Soy xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 71 xx), Kadir Ari xx, Süheyl Çetin xx, Ali Keten xx, Onur Ural xx Emre Bekir xx

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Mazlum Demir xx, Onur Özcan xx, Berke Bıyık xx (Tunç Murat Behram dk. 87?), Cuma Menize xx (Taşkın Çalış dk. 81 xx), Furkan Çil xx, Enes Alıç xx, Alper Kadir Duruk xx, Saruhan Fındıkcı xx (Yalçın Eycan Kaya dk. 87?), Erhan Çelenk xxx (Recep Gül dk. 90 xx), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Erhan Şentürk dk. 46 xx)

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 90+ 4) (İskenderunspor) Erhan Çelenk (dk. 68), Recep Gül (dk. 90+2) (Bucaspor 1928)

Sarı Kartlar: Enes Soy, Erkan Süer, Ali Keten (İskenderunspor) Furkan Çil, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Kıvanç Küçükkarış, Onur Özcan (Bucaspor 1928)