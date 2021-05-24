Misli.com 3. Lig Play-Off final maçında 1928 ile İskenderun FK kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç büyük bir heyecana sahip oldu. 78. dakikada Nureddin Ersoy'la öne geçen İskenderun'a Buca'nın cevabı 83. dakikada Berke Bıyık'la oldu. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatmalara iyi başlayan İzmir ekibi, 92. dakikada Tunç Murat Behram'ın golüyle öne geçti. 105. dakikada Feyzullah Şahin Güneş'in golü eşitliği getirdi ve 120 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Penaltılarda rakibine toplam 5-4'lük üstünlük sağlayan Buca 1928, Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

Buca 1928'in yükselişi

Başkan Cihan Aktaş'ın 2 sezon önce Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp kurduğu Bucaspor 1928, Bucaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesiyle ilçenin tek profesyonel takımı oldu. Bucaspor, 2010-2011'de mücadele ettiği Süper Lig 'de küme düşmesinin ardından hızla çöküşe geçti. Buca önce 2014-2015'te TFF 1. Lig'e veda etti. Sarı Lacivertliler 2017-2018 sezonunda Misli.com 2. Lig'den de düşerek Misli.com 3. Lig'e geriledi. Bucaspor 2018-2019'da ise Misli.com 3. Lig'de de tutunamadı ve amatöre düştü. Bucaspor 1928 ise geçen sezon ilk senesinde Play-Off mücadelesi verdi. Antalya'da oynanan finallerde Aksarayspor'a elenen İzmir ekibi hayallerini bu sezona erteledi. Sarı Lacivertli ekip, mutlu sona ulaşınca ilçeyi 3 yıl sonra Misli.com 2. Lig'e taşıdı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

BUCASPOR 1928: Kıvanç Küçükkarış, Alper Kadir Duruk, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı (Dk.82 Enes Alıç), Burak Sürmeli (Dk.73 Yusuf Can Abay), Saruhan Fındıkçı (Dk.77 Cuma Menize), Berke Bıyık, Oğuz Aydın, Tunç Murat Behram

İSKENDERUN FK: Ramazan Haklı (Dk.18 Onur Parlar), Kadir Bilimlier, Dede Çelik, Mutlu İlengöz, Oğuzhan Erdoğan, Nureddin Ersoy (Dk.101 Emre Hasan Balcı), Abdurrahman Kuyucu, Fadıl Kocaoğlu (Dk.60 Yüksel Kayaalp), Burak Temir, Recep Metin (Dk.101 Feyzullah Şahin Güneş), Mustafa Öztürk (Dk.95 Uğur Uğur)

GOLLER: Dk.83 Berke Bıyık, Dk.92 Tunç Murat Behram (Bucaspor 1928) - Dk.78 Nureddin Ersoy, Dk.115 Feyzullah Şahin Güneş (İskenderun FK)

KIRMIZI KART: Yusuf Tokaç (T.D) (İskenderun FK)

SARI KARTLAR: Ufuk Er (Bucaspor 1928) - Mutlu İnelgöz, Yüksel Kayaalp, Recep Metin, Emre Hasan Balcı, Burak Temir (İskenderun FK)