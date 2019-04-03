İşitme engellilerde 7 şampiyona bir arada

İşitme engelliler judo, karate, tekvando, güreş, badminton, tenis ve atletizm branşlarında Türkiye şampiyonaları Mersin’de düzenlenecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Mersin’deki Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonalarda yer almak isteyen sporcu ve kulüplerin, 19 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Organizasyonda bir sporcu işitme engelliler lisansı ile en fazla iki spor branşında müsabakalara katılabilecek.

AA