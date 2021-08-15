Afyonkarahisar’da ikinci kez kampa giren milli takım, Kocatepe Spor Kompleksi’nde günde çift antrenmanla Çekya ve Fransa ile yapılacak eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ramazan Karacif, AA muhabirine, iklim şartları ve sportif altyapının iyi olmasından dolayı ikinci kez kamp yaptıkları Afyonkarahisar’da verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de kamp tercihlerinin arasında Afyonkarahisar’ın başta yer alacağını dile getiren Karacif, şunları kaydetti:

"Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı’nın başarı ivmesini, yeni jenerasyonla devam ettirmek ve daha üst sıralara taşımak istiyoruz. Hedefimiz 2022’de Brezilya’da düzenlenecek Deaflympics’e katılmaktır. Bunun öncesinde iki grup eleme maçımız var. 29 Ağustos’ta deplasmanda Çekya’yla, 25 Eylül’de de Fransa’yla ülkemizde oynayacağız. İnşallah, bu iki maçı da kazanıp grup lideri olarak ülkemizi Brezilya’daki olimpiyatlarda temsil edeceğiz ve orada da şampiyonluğa taşıyacağız. Bütün çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz."

Karacif, kamptaki 24 futbolcu ile 7 kişilik teknik heyetin Brezilya’daki olimpiyat oyunlarına odaklandığını vurgulayarak, "Bu hedefimize futbolcu kardeşlerimizin de inancı tam. Benim de onlara karşı güvenim ve inancım tam. Takım ruhu şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bizim ve rakiplerimizin sağlığı bozulmadan güzel maçlar oynayarak Brezilya’ya büyük bir onur ve gururla takımımızı taşırız. Brezilya’da da bize yakışan final oynamaktır. Sonucunda şampiyonluk olan bir yola da Afyonkarahisar’dan başlamak güzel olur." diye konuştu.

Futbolcuların hedefi şampiyonluk

Ay-yıldızlı futbolculardan Mete Kılıç, ilk kez A Milli Takım ’a katıldığını, Afyonkarahisar’daki iki kamp sürecinde de antrenman sayılarını yükselttiklerini anlattı.

Grup eleme maçlarının ardından hedeflerinin Brezilya’daki olimpiyat oyunları olduğuna dikkati çeken Mete Kılıç, "Afyonkarahisar’da yoğun tempoyla, ciddi bir şekilde müsabakalara hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolculardan Emre Kılınç ise memleketinde kamp yapmaktan mutlu olduğunu ve her geçen yıl milli takımın performansının arttığına değinerek, "Brezilya’daki olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak için Türkiye’mizin dualarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer ay-yıldızlı oyuncu Mustafa Acar da 7 yıldır milli takımda şampiyonluklar yaşadığını, 2022’de de Brezilya’da şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Milli takımın, 20 Ağustos’ta Afyonkarahisar’daki kampın sona ermesinin ardından İstanbul’a geçeceği öğrenildi.