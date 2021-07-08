İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı dünya şampiyonu
Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nı Serbest ve Grekoromen Milli Takımları 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı. Büyükler serbest stilde Türkiye 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ile dünya şampiyonu oldu.
İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları sona erdi. Milli sporcular müsabakalarda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım 'ın kazandığı madalyalar şöyle:
57 kiloda Mükremin Aktaş: Altın madalya
65 kiloda Sinan Sadak: Altın madalya
70 kiloda Onur Arı: Altın madalya
92 kiloda Ömer Saner: Altın madalya
97 kiloda Dursun Gözel: Altın madalya
79 kiloda Oğuz Dönder: Gümüş madalya
125 kiloda Ferhat Binici: Gümüş madalya
74 kiloda Ercan Gör: Bronz madalya
İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı, takım sıralamasında ise şampiyonanın birincisi oldu.
İstanbul'da 3-8 Temmuz tarihlerinde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 29 madalya elde etti.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DÜNYA ŞAMPİYONU GÜREŞÇİLERE TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stilde dünya şampiyonu olan milli takımı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler serbest stilde mücadele eden milli güreşçilerimiz, ata sporumuzda aldıkları başarılar ile bizlere büyük gurur yaşattılar. 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."
DHA