İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları sona erdi. Milli sporcular müsabakalarda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım 'ın kazandığı madalyalar şöyle:

57 kiloda Mükremin Aktaş: Altın madalya

65 kiloda Sinan Sadak: Altın madalya

70 kiloda Onur Arı: Altın madalya

92 kiloda Ömer Saner: Altın madalya

97 kiloda Dursun Gözel: Altın madalya

79 kiloda Oğuz Dönder: Gümüş madalya

125 kiloda Ferhat Binici: Gümüş madalya

74 kiloda Ercan Gör: Bronz madalya

İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı, takım sıralamasında ise şampiyonanın birincisi oldu.

İstanbul'da 3-8 Temmuz tarihlerinde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 29 madalya elde etti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DÜNYA ŞAMPİYONU GÜREŞÇİLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stilde dünya şampiyonu olan milli takımı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler serbest stilde mücadele eden milli güreşçilerimiz, ata sporumuzda aldıkları başarılar ile bizlere büyük gurur yaşattılar. 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

DHA