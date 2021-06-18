Grup müsabakaları, Karabük’teki Safranbolu Çim ve Sentetik Futbol sahaları ile 5000 Evler Futbol Sahası’nda sürüyor. Müsabakaların ikinci gününde de karşılaşmalar öncesinde, geçen ay hayatını kaybeden İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er için saygı duruşunda bulunuldu.

Grup karşılaşmalarında ikinci gün sonuçları şöyle:

Denizli-Ankara: 0-4

Bornova-Manavgat Belediyesi: 8-2

İstanbul Avcılar-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0-1

Ortahisar Belediyesi-Karşıyaka: 2-3

Adıyaman Belediyesi-Batman: 11-1

Torbalı-İstanbul Sessizler: 3-1

Sefaköy-Bursa Yıldırım: 2-0

AA