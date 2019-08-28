ANKARA, (DHA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), futbol milli takımlar teknik direktörlüğü için Ali Metin'den boşalan koltuğa Ramazan Karacif'in getirildiğini açıkladı.

TİESF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için Ramazan Karacif ile anlaşmaya varıldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan, UEFA A lisansına sahip ve 15 yıllık futbol antrenörlüğü kariyerinde Ankaragücü, Ankara DemirSpor gibi takımlarla da çalışan Karacif, son 2 yıldır İşitme Engelliler Futbol Milli Takımında yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi. Sağır futbolu camiamıza hayırlı olması dileğiyle."



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