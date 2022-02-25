30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye İşitme Engelliler Badminton ve Yüzme Şampiyonası" Kütahya’da yapılan badminton müsabakalarıyla başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun yanı sıra Kütahya Valiliği, Dumlupınar Kaymakamlığı, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü, Anadolu Aile ve Gençlik Spor Kulübü ve Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği’nin katkılarıyla Kütahya'da düzenlenen şampiyonada ilk müsabakalar oynandı. 21 ilden yaklaşık 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada derece alan sporcuların Brezilya’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacağı belirtildi.

BAŞKAN KERİM VURAL: GENÇ SPORCU MANASINDA CİDDİ BİR ALTYAPIMIZ VAR

Brezilya’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına hazırlık yolunda çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, “Büyük Taarruzumuzun 100’üncü yılında etkinliklerimizi Kütahya’da yapmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün itibariyle Badminton Türkiye Şampiyonamız başladı. 27 Şubat tarihinde de yüzme şampiyonamız devam edecek. Badminton branşımızı 21 farklı şehir ve 40 kulüpten 130’a yakın sporcu ile gerçekleştiriyoruz. Genç sporcu manasında çok ciddi bir altyapımız var. Bu Türkiye şampiyonasında hem katılım hem de yeni sporcuları keşfetme manasında bizim için de iyi bir başlangıç olacak. Kütahya’da olduğumuz için mutluyuz. 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da Deaflimpik gerçekleşecek. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Burada milli takım seçmelerimiz oluyor. Badminton branşımızın da geçmiş şampiyonalarda 4’üncülüğü var. Umarım Brezilya’da seviyesini bir adım daha ileriye taşıyabilir. Türkiye şampiyonalarımız, milli takım seçmelerimize öncü faaliyet olmuş oluyor” dedi.

Projenin en önemli ortaklarından biri olan Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya ise faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Dernek olarak 3 yıldır, spor kulübü olarak ise 1.5 yıldır faaliz. 15 tane lisanslı, 8 tane de daha önceki yıllarda dereceler almış sporcularımız var. Bu yıl da Kütahyamızı hem tanıtmak hem de kültürel kaynaştırma amacıyla sporcularımızı misafir etmek istedik. Federasyonumuz da izin verdi. Yüzme ve badminton şampiyonasını Kütahya’ya aldık” şeklinde konuştu.

SPORCULAR KÜTAHYA’YI TANIYACAK

Şampiyonalar kapsamındaki etkinliklerde başta Dumlupınar Şehitliği olmak üzere Kütahya’nın tarihi ve kültürel yerlerine düzenlenecek gezilerle, sporcuların sosyal manada kaynaşmalarına da katkı sağlanacak. Şampiyona, 27 Şubat pazar günü düzenlenecek ödül törenleriyle sona erecek.

KÜTAHYA,(DHA)