ERCAN ATA-NESRİN AYDIN / ANKARA,(DHA) -

Yunanistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda skandal kararlar alındı. Türkiye ve Yunanistan arasında bugün oynanacak çeyrek final maçı öncesi Yunanlı oyuncunun kırmızı kartının sarıya çevirildiği ortaya çıktı. Ayrıca komite bugün oynanacak olan Yunanistan-Türkiye maçına Yunanlı hakem atadı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Yunanistan ile Belçika arasında dün oynanan eleme 90+11'inci dakikasında Portekiz'li hakem Costa Pedro Yunanlı futbolcu Sotirios Mikelatos kırmızı kart gösterdi ve maç sonu raporuna ekledi.

ORGANİZASYON KOMİTESİ SKANDAL BİR KARARA İMZA ATTI

Yunan milli takımının en iyi oyuncusu olarak değerlendirilen Mikela Sotirios Türkiye ile oynanacak çeyrek final maçında cezalı duruma düştü ancak organizasyon komitesi skandal bir karara imza attığı ortaya çıktı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda komisyon Başkanı Iosit Stavrakakis, maçtaki kırmızı kartı sarı kart olarak değiştirdiklerini Türk yetkililere iletti. Ancak yapılan itiraz reddedildi. Hakem hatası olarak değerlendirilse maçın tekrarı gerekiyor. Komisyonun almış olduğu kararın tamamen Yunanistanlı yetkililerin baskıları sonunda olduğu iddaa edildi. Karşılaşmanın yayıncı kurulu tarafından verilen görüntülerde oyuncunun kırmızı kart görüntüleri yok ancak Sotirios Mikelatos'un 90+11'inci dakikada sahayı terkettiği görülüyor. Canlı yayında maçı anlatan spiker ve yorumcu ise Yunanistan-Türkiye maçı öncesi en önemli oyuncusunu kaybettiğini belirtiyor. Türk yetkililer bu görüntüleri delil olarak sundu ancak karar yinede değişmedi.

MİLLİ TAKIM YETKİLİLİLERİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu Komitesi tarafından kırmızı kart kararına itiraz ettiklerini belirten İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, komitenin skandal kararı değiştirmeyeceğini söyledi.

Kurallar gereği kırmızı kart iptal gereğinin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini belirten, Milli Takım Teknik Direktörü Metin, "Böyle bir karar olamaz. Belçika-Yunanistan maçı oynanırken 3 hakem ortak kırmızı kart kararını veriyor. Maçı anlatan spiker canlı yayında Yunanistan'ın 18 forma numaralı futbolcusu Sotirios Mikelatos'un, bizimle oynayacakları çeyrek final maçında cezalı duruma düşüp sahada olmayacağını söylüyor. Karar maç sonu tutanaklarına işleniyor. Böyle bir skandal olamaz. Kurallara aykırı" diye konuştu.

İtiraz ettiklerini belirten Metin, "Komite yanlış karar verdiğini düşünmüyor. Komite Başkanı Iosit Stavrakakis, itirazımızı kabul etmedi ve 'yönetici olarak maçı izledik böyle karar verdik, kırmızı kartı sarı karta çevirdik' dedi. Çeyrek finalde Yunanistan ile oynayacağımız maçta o futbolcu oynayacak. Yunanistan cephesinden kırmızı kart kararına hiçbir itiraz yokken komitenin böyle bir karar alması skandal ve art niyetli bir karardır'' dedi.

"YUNANİSTAN MAÇINI YUNAN HAKEM YÖNETECEK"

Uluslararası turnuvalarda maçları tarafsız hakemlerin yönettiğini hatırlatan Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, "Türkiye'de düzenlenen turnuvada bizim maçımızı Türk hakem yönetmez, yönetemez bu kurallara aykırı. Yunanistan ile oynayacağımız çeyrek final maçına Yunan hakem atanması da ayrı bir skandal bir karardır'' şeklinde konuştu.

Öte yandan A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan Türkiye, gruptaki ilk maçında Danimarka'yı 6-1, ikinci maçında İrlanda'yı 6-0 ve son maçında ise Macaristan'ı 8-0'lık skorlarla yenmişti. Milliler bugün çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak.

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