Geçtiğimiz günlerde idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas'ın ekibinde yer alan Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün bugün blogunda yazdığı yazı da Fatih Terim'in limitlerle alakalı uygunsuz ifadeler kullandığını iddia etmişti. Işıtan Gün'e ilk cevabı Terim döneminde eski A Takım Direktörü olan Şükrü Hanedar sert bir paylaşımla vermişti.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da Gün'e tepki göstermek için harekete geçti. Sosyal medya platformu Twitter'da, '#LimitsizSeviyoruzFatihTerim' etiketiyle bir kampanya başlatıldı. Kısa sürede bu tag'a binlerce tweet atılırken, çalışma Türkiye gündeminde 3. sıraya yükseldi.







