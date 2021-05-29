Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran’da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Burak Elmas'ın listesinde yer alan Işıtan Gün'den Sarı Kırmızılı ekibin mevcut yönetimine eleştiri geldi. Galatasaray'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesine opsiyon maddesi koydurulmamasına tepki gösteren Gün, mevcut yönetime tepki gösterdi. Halil'i 2018 yılında Sarı Kırmızılı ekibe önerdiği de vurgulayan Gün, şu ifadeleri kullandı:

'Herkes Halil'i soruyor'

''Herkes Halil'i soruyor, onu da anlatayım ama önce Brentford'u derinlemesine araştırmak gerek. Uzun zamandır çok yakından takip ettiğim, dünyanın en iyi yönetilen kulüplerinden biri ve bu yüzden Premier Lig'e yükselmeleri beni çok mutlu edecek.''

Mohamed ve Falcao'nun yokluğunda formayı kapan Halil, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

'Galatasaray'a tavsiye eden benim'

''Halil kardeşimize gelince. Halil'i, daha adını Türkiye'de pek az kişi bilirken ve kendi kulübünün U19 takımında oynarken görüp Galatasaray'a tavsiye eden benim (2018).''

'Opsiyonsuz kiralama başarısını gösteren ferasetli yöneticiler'

''Dolayısıyla son derece haklı soruların muhatabı da sanıyorum o tarihte çok makul bedellerle Halil'i transfer etmeyen ve sonrasında opsiyonsuz kiralama başarısını gösteren ferasetli yöneticiler, diye düşünüyorum.''

A Milli Takım formasını ilk kez Azerbaycan karşısında giyen Halil, attığı gol ve sergilediği performansla göz doldurdu.

Halil Dervişoğlu transferinin detayları

25 Ocak 2021'de Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralayan Galatasaray, transferini detaylarını KAP'a şu şekilde açıklamıştı:

''Galatasaray Sportif AŞ, futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu’nun kulübümüze geçici transferi hakkında Kulübü Brentford F.C. ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”