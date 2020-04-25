Işıtan Gün: 13-14 takım ligin bitirilmesini istedi

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün, sezonun iptal edilmesinin ardından ülkedeki futbol gündemi hakkında ASpor kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Işıtan Gün, liglerin iptal edilme kararını 13-14 kulüp tamam dediğini de açıkladı.

"Hükümet karar aldı"

"Öncelikle büyük bir kriz yok. basını takip ediyorum, karardan sonra çok büyük bir çatlak oluştuğu gibi bir durum yok. Öncelikle sezonu sonlandırma kararını federasyon almadı, hükümetin kararıla 1 Eylül tarihine kadar futbol maçları oynanmayacak. Bunun üzerinde federasyon sezonun bitmesinin doğru olacağını düşündü"

"Bana göre de hakkaniyetli bir karar oldu"

"Mart ortasından itibaren her gün bir video konferans toplantısı yapıyorduk. Kulüplerde sezonun bitmesini istiyordu ancak mümkün olmadı. Federasyon mevcut senaryoları mail attı. Kulüpler tercihlerini belirtti ve şampiyon yada düşen, çıkan takım olmadan tamamlandı. Bana göre de hakkaniyetli bir karar oldu. "

"İlk sezonu iptal eden Belçika oldu. Bunun üzerinde UEFA bir açıklama yaptı. Avrupa kupalarına katılım durumunun kendilerinde olduğunu hatırlattı. Erken ve prematüre şekilde bitiren ülkelerin alınmayacağı açıklamıştı. Çok ciddi tepki alındı bu konuda. Daha sonraki söylemlerinden yumuşadıklarını gördük. Zaten yaptıkları açıklama ile sezonu bitiremeyen ülkelerde mevcut puan durumuna göre Avrupa Kupalarına katılım sağlanacağı açıklandı. Bizde de böyle bir karar çıktı"

"AZ Alkmaar dahi liglerin bitmesini istedi"

"Biz dahil 13-14 kulüp sezonun tamamlanmasını istedi. Ajax kulübü ile aynı puan ve averajla geride bulunan uzun yıllardır şampiyon olamayan AZ Alkmaar dahi liglerin bitmesini istedi. Onlar sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılımın Ajax'a verilmesi nedeniyle bir serzenişte bulundular. Alt ligde önde olan iki takım da serzenişte bulundu ancak düşme hattındaki takımların hala kurtarma şansları vardı bunu kullanamadıkları için onlar çıkması mümkün olmadı. Hukuki olarak böyle bir karar çıktı"







