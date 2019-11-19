Cilde temas ettiği zaman tahrişlere neden olabilen ısırgan otunun aslında onlarca faydasının olduğunu biliyor musunuz? Çıplak elle dokunulduğu zaman kaşıntı yapsa da, binlerce yıldır kullanılan ısırgan otunun saymakla bitmeyen faydalarını sizler için derledik. Yazımızın içerisinde ısırgan otunun nasıl demlenmesi gerektiği konusunda bilgiler bulacaksınız. Keyifle okumanız dileğiyle.

Isırgan otunun faydaları nelerdir?

İlkbahar mevsiminde dünyaya gözlerini açan ısırgan otu, dikenleri nedeniyle dokunulduğunda kaşıntı, tahriş yapar. Ancak yüzyıllardır bitkisel tedavi amaçlı kullanılan ısırgan otu, cildin genç kalmasına yardımcı olur. İşte ısırgan otunun bize sağlayabileceği faydalar.

- Isırgan otu tüketildikten sadece 1 saat sonrasında vücuttaki toksinleri dışarı atıp, fonksiyonların yerine gelmesini sağlar. Bağırsaklarda denge sağlayan bu ot, sindirimi son derece kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir.

- Yakıcı ve çözücü maddeleri bir arada barındıran ısırgan otu, böbrek ve mesane bölgelerinde taş oluşumlarını önleyici etkiye sahiptir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyonların giderilmesinde yardımcıdır.

- İçeriğinde D vitamini ve demir olması nedeniyle, kan hücrelerini dengede tutmaya fayda sağlar. Kan dolaşımını hızlandıran bir yapıda olması, kalp hastalıklarının önlediği gibi vücutta meydana gelen yaralanmaları kısa sürede kapatır.

- Genellikle bitki uzmanları alerjisi olan kişilere ısırgan otu çayı içmelerini önerirler. Çünkü ısırgan faydaları arasında alerji hücrelerinin azalması gibi nedenler söz konusudur.

- Solunum yollarında rahatlama sağlayan ısırgan otu, kronik kas ağrılarının dinmesine de önemli bir katkı sağlar.

- İlerleyen yaş dönemlerinde meydana gelebilecek kemik erimesi ve kemik hastalıklarının onarılmasından şimdiden yardımcı olma niteliğindedir.

Isırgan otu faydası saymakla bitmez. Bu nedenle herkesin mutlaka ısırgan otu tüketmesi, sağlık için doğal bir tedavi olacaktır. Sizde ısırgan otunu tüketip sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz.

Isırgan otu çayı ne işe yarar?

Isırgan otu kurutulduktan sonra çay biçiminde de tüketilebilir. Hatta daha çok demleme yöntemiyle çay şeklinde tüketildiğini söyleyebiliriz. Tıpkı ısırgan otunun normal hali gibi çayının da çok sayıda faydaları bulunur. Birbirlerine benzeyen faydaları olsa da diğer değişik faydalarını buraya ekleyelim.

- Isırgan otu çayı kanseri önleyici maddeler içerir.

- Prostat olan kişilerin içmesi durumda daha iyi olabileceklerini söyleyebiliriz.

- Şeker hastalığının kontrol altına alınmasında, ısırgan otu çayının büyük bir rolü vardır.

- Saçların güçlenmesi için tüketilebilir.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?

Kendi imkanlarınızla kurutmuş olduğunuz veya aktarlardan aldığınız ısırgan otunu demlemek için ilk olarak sıcak suya ihtiyacınız olacak. Isırgan otu çayı nasıl demlenir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz.

- İlk olarak kaç çay bardağı ısırgan otu çayı yapacağınıza karar vermelisiniz. Eğer 5 çay bardağı ısırgan otu çayı demlemek istiyorsanız, 5 çay kaşığı ısırgan otu yeterli olacaktır. İlk başta suyunuzu kaynatacaksınız. Daha sonra istediğiniz miktarda ısırgan otunu çay kaşıyla suya boşaltacaksınız. En az 10 dakika demlendikten sonra sizde bu çaydan faydalanabilirsiniz. Ancak ısırgan otu çayının 10 dakika ve üzeri demlenmesine dikkat edin. Aksi halde midenize dokunabilir.

Isırgan otu çayı nasıl ve ne zaman tüketilmeli?

Isırgan otu kullanım şekli fayda sağlayabilmek için önemlidir. Eğer nasıl tüketileceğini bilmiyorsanız, fayda yerine zarar görebilirsiniz. Isırgan otunu yukarıda belirttiğimiz gibi çay biçiminde tüketebilirsiniz. Bu çayı günde en fazla 3 çay bardağı içmelisiniz. Yine kendinizi yorgun hissettiğiniz zamanlarda veya bağırsak problemleri yaşadığınız zamanlarda ısırgan otu çayını içmeye başlayabilirsiniz.

Isırgan otunu dilerseniz aktarlarda bulabilirsiniz. Dilerseniz, kendi imkanlarınızla toplayarak kurutabilir ve faydalarından yararlanabilirsiniz. Isırgan otunun, ideal tüketimi fayda sağlarken, fazla tüketilmesi zarar verir.