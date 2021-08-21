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Isınırken sakatlanan Kasımpaşalı kaleci Harun, kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'da kaleci Harun Tekin, Giresunspor maçı öncesindeki ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Kadroda çıkarılan 32 yaşındaki kalecinin yerine yedek file bekçisi Ertuğrul Taşkıran maça başladı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 19:21 Son Güncelleme:
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Isınırken sakatlanan Kasımpaşalı kaleci Harun, kadrodan çıkarıldı

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 2. haftasında oynayacağı Giresunspor maçı öncesi büyük talihsizlik yaşadı. Lacivert beyazlıların tecrübeli kalecisi Harun Tekin, ısınma esnasında sakatlık geçirdi.

Riske edilmek istenmeyen Harun, kadrodan çıkarıldı. 32 yaşındaki kalecinin yerine yedek file bekçisi Ertuğrul Taşkıran maça başladı.


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Kasımpaşa-Giresunspor (CANLI)


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