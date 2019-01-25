Isimat-Mirin'den Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 19. haftasında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'a Isimat Mirin'den kötü haber geldi. Egemen Korkmaz ile girdiği pozisyonda sakatlanan Mirin, oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

25 Ocak 2019, Cuma 21:45 Son Güncelleme:
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Isimat-Mirin'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, BB Erzurumspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında belinden yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş'ın kullandığı korner atışı sırasında hücuma destek veren Fransız futbolcu, Egemen Korkmaz ile girdiği ikili mücadele sonrasında belinin üzerine sert şekilde yere düşmüştü.

Bu pozisyonun ardından oyuna devam eden ancak tekrar yerde kalan Mirin'e sağlık ekipleri müdahale etti. İlk yarı boyunca sahada kalan tecrübeli savunmacı, devrenin bitmesiyle birlikte oyuna devam edemedi. Mirin'in yerine ikinci yarıda Mustafa Pektemek oyuna dahil oldu. Siyah beyazlılarda ikinci yarıda stoperde Medel-Necip ikilisi görev yaptı.


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