Isimat Mirin geçen sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Beşiktaş Fransız stoper ile anlaşmaya vardı. 2+1 yıllık anlaşma yapan Beşiktaş oyuncu için kulübüne 350 bin Euro ödeyecek. Ayrıca oyuncuya yıllık 1.1 milyon Euro ödeyecek.

Isimat Mirin kimdir?

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı. Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında başında da Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın gündemine gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.