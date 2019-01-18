Isimat Mirin: Bu akşam oynamak çok güzeldi

Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisarspor deplasmanında açtı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanına konuk oldu. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu güçlendiren Şenol Güneş'in takımı ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı ve sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Siyah Beyazlılar'ın yeni transferi Isimat Mirin, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte yeni transferin açıklamaları:

"Bu akşam oynamak çok güzeldi. Yeni takımıma ben de katkı yapmaya başladım. Seri galibiyetler almamız lazım. Yüksek bir tempoda oynadık. Takım olarak iyi oynadık ve galibiyete ulaştık."

"Vida çok iyi bir oyuncu. Sahada sürekli iletişim halindeyiz. Birbirimizi iyi tamamladık. Caner ve Gökhan da iyiydi. Medel ve Dorukhan da bize yardım etti. Konsantrasyonumuz çok yüksekti. Hocamız, bizi iyi hazırladı."

"Loris Karius ve onun gibi oyuncularla oynamak önemli bir şey. Bu tip oyuncular liderlik vasfını üstlenip, takımın geri kalanını etkileyebiliyorlar. Takdir edilmesi gereken bir isim. Daha iyi şeyler yapacağız."



