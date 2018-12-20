Fransız savunma oyuncusu Isimat Mirim'in ismi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılmaya başlandı. İki takım ile ilgili haberler çıkınca taraftarlar Isimat Mirim kimdir? sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte Isimat Mirim hakkında bilinmeyenler...

Isimat Mirim kimdir?

15 Kasım 1991 Meudon doğumlu olan Isimat Mirim 1.87 boyunda ve stoper mevkisinde forma giyiyor. Futbola Clairef. Jgd. kulübünde başlayan Mirim'in bir sonraki durağı Rennes oldu. Rendenden Valencienne ordan Valinciennes'e geçen Mirim ilk büyük transferini buradan 4 milyon Euro karşılığında Monaco'ya giderek yaptı.

Monaco'da 1 sezonda 6 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı ardından PSV Eindhoven'a kiralandı. PSV Eindhoven 1 sezon sonra oyuncuyu 2.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Son 4 sezondur PSV Eindhoven forması giyen Mirim 120 maça çıktı 5 gol atma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu Fransa Milli Takım'ın alt yaş gruplarında da aforma giydi.