Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında, nereli? Karantina kuralına uymamıştı...

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yakın zamanda Amerika'dan dönmüş ve coronavirüs nedeniyle 14 gün karantina altına alınması kuralına uymamıştı. Işıl Reçber'in savunması ise pes dedirtmişti. Amerika'dan Türkiye'ye dönen Işıl Reçber, evde karantinada olması gerekirken Etiler'deki güzellik merkezine gitmiş ve bir de sosyal medya hesabından güzellik merkezindeyken paylaşımlar yapmıştı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına bağlanarak açıklamalar yapan Işıl Reçber'in savunması ise 'pes artık' dedirtmişti. ABD’den döndükten sonra neden 14 gün boyunca evinde beklemediği sorulan Reçber, şunları söyledi: ''Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz.''

Rüştü Reçber'e corona virüsü eşi Işıl Reçber'den mi geçti?

Işıl Reçber, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak, Rüştü Reçber'e yapılan testin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı. Rüştü'nün testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle Işıl Reçber'e tepki yağdı.

Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek.. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli.''

Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında, nereli?

Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Reçber, eşi eski kaleci Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, modacılıkla uğraşıyor. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.

Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Birçok dernek ve vakfın faaliyetlerine katkıda bulunan Işıl Reçber’in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığı biliniyor.