Kariyerini Botaş'ta sürdüren Türk kadın basketbolunun en önemli isimlerinden Işıl Alben, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Semih Kaya ile yollarını ayırdığı mesaja ilişkin tepkisini ortaya koydu. Işıl Alben, ayrılık mesajının ifade tarzına ilişkin bir tepki gösterdi.

ÖK Yeni Malatyaspor'un Semih Kaya ile yollarını ayırdığına ilişkin mesajda, "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı. Bu mesajı alıntılayan Işıl Alben ise, "Bir teşekkür etseydiniz keşke..." ifadesini kullandı.





2016'da Semih Kaya, Galatasaray 'ın eski basketbolcularından Yasemen Saylar ile hayatını birleştirirken çiftin nikah şahitlerinden biri de ortak arkadaşları Işıl Alben olmuştu.