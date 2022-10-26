Işıl Alben 'En çok Galatasaray formamı özledim'

Kadın basketbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Işıl Alben, 2007 yılında ilk kez Galatasaray forması giymişti. Sonrasında Dinamo Kursk forması da giyen Işıl, 2015 yılında ise ikinci Galatasaray dönemi başlamıştı. Tarihler 2020'yi gösterdiğinde ise Işıl Alben'in Galatasaray'dan ayrıldığını duyurması hem spor basınını hem de basketbolseverleri şaşırtmıştı. 2 sene boyunca Adana kulübü Botaş'ta forma giyen Işıl, temmuz 2022'de ise tekrar sarı-kırmızılı formaya geri dönmüştü.

Işıl Alben Galatasaray Dergisi'ne konuştu

Işıl Alben, Galatasaray Dergisi'nin Ekim sayısına konuştu. Kaptan Galatasaray'a dönüşünü ve sezon hedeflerini anlattı. Işıl Alben iki senelik aranın ardından tekrar Galatasaray forması giydiği için "İlk günkü heyecanı hissediyor olmama ben de çok şaşırdım. 2007'deki genç Işıl olarak o gün ne kadar mutlu ve heyecanlıysam şimdi de ilk günümde aynı heyecan ve mutluluğu yaşadım" ifadelerini kullandı.

"En çok sarı-kırmızılı formayı özledim"

Galatasaray'dan ayrı kaldığı dönemde de en çok formasını özlediğini söyleyen Işıl, bu sene için hedeflerinin EuroCup'ı kazanmak olduğunu söyledi.

Aktif basketbolculuk yaşamını sonlandırdıktan sonra ise 2014 yılında kurduğu tamamen kız çocuklarına yönelik basketbol okulu ve spor kulübünün olduğunu ve onlara vakit ayırıp, daha çok oyuncu yetişmesi için çalışacağını dile getirdi.







