Işıklı sporcular ödüllendirildi

Işık Okulları ve Işık Spor Kulübünde spor yaparak başarıya ulaşan ve milli takım forması giyen genç sporcular, Erenköy Kampüsü Osman Erbelger Oditoryumu'nda düzenlenen törende onurlandırıldı.

Nebil Evren’in sunduğu, FMV CEO’su Koray Tulgar’ın açılış konuşmasıyla başlayan 'Işıklı Sporcular Ödül Gecesi'nde Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel 16 branşta 2 bin öğrencilerinin sportif faaliyetlere katıldıklarını vurgularken, "Bu öğrencilerimizden 400'ü lisanslı sporcu. Sporda öncelikle fair play ruhuna sahip sporcuları yetiştiren Işıkspor Kulübümüz, yüzme branşında Olimpiyatlar'da ülkemizi temsil eden sporcular yetiştirerek gururumuz olmuştur. Birçok öğrencimiz, sporcu bursuyla Amerika ve Avrupa'da eğitimlerini sürdürmektedir" dedi.

Törene katılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat ise, "Olimpiyatlarda derece almak kadar, katılmak, katılabilmek de önemlidir. Bir okulda bu kadar çok milli sporcu olması çok zordur, değerini bilmemiz gerekir. Bu hayali gerçekleştiren FMV Işık Okulları’na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve bir spor adamı olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda, 243 sporcuya ödülleri takdim edildi.