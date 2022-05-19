Işıklı Sporcular Gecesi’nde ödüller sahiplerini buldu

Törene; Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Umut Gözen, BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç katılırken, FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi Müzik grubu da canlı müzik performansıyla törene renk kattı

Küresel salgın nedeniyle en son 8 Ocak 2020 tarihinden sonra ilk kez düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel ve FMV Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve FMV Işık Spor Kulübü Başkanı Zeynep Sezerman’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel törende Işıklı sporculara hitaben; “Esasen spor ; centilmenlik, arkadaşlarını sevme, birbirine destek olma, bazen beraber sevinme, bazen de beraber hüznü paylaşmadır. Buradan kazandığınız dostluklar yıllarca sürecektir. Spordaki başarılarınız yanında sakın derslerinizi ihmal etmeyin.” diye konuştu.

FMV Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve FMV Işık Spor Kulübü Başkanı Zeynep Sezerman açılış konuşmasında “FMV Işık Okulları olarak kurulduğumuz 1885 yılından beri geleceğe yön verecek nesiller yetiştirmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Önce iyi insan yetiştirmek felsefemiz paralelinde amacımız öğrencilerimizi sadece lise ve üniversite sınavlarına değil hayatın kendisine hazırlamak. Bu amaç doğrultusunda çok önem verdiğimiz akademik başarıların, bilimsel gelişmenin yanı sıra öğrencilerimizi çok yönlü bireyler olarak yetiştirmek için sportif, sanatsal, kültürel yönden de gelişimleri için büyük gayret gösteriyoruz.” dedi.

Törende, Avrupa Karması’na seçilen ilk Türk basketbolcu, 259 kez Milli formayı giyerek en fazla Milli olmuş ve Milli takıma 89 kez kaptanlık yapmış Efe Aydan da bir konuşma yaptı ve teşekkür plaketini Işıklı torununun elinden aldı.

Törende, FMV Işık Okulları’nda öğrenim gören ve okul takımlarında yer alan, FMV Işık Spor Kulüplerinde forma giyen, çeşitli kulüplerde spor yapan, Türkiye ve İstanbul ölçeğinde 22 branşta dereceye girmiş 268 sporcuya ve 40 antrenöre ödülleri takdim edildi. Başarılı sporcuların ödüllendirildiği geceye; Milli Takımlarda göğsünde ay yıldızlı formayla Işık Camiasına büyük gurur yaşatan Işıklı 17 Milli Sporcu ve 8 Milli Antrenör de katıldı.



