Işık Kaan Arslan kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray ile Ümraniyespor Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi Muğdat Çelik (dk. 60), Ryan Donk (dk. 72) ve Selçuk İnan’ın (dk 74, p) golleriyle 3-2 kazandı. Bu maçın son 20 dakikasında Fatih Terim genç bir yeteneğe şans verdi. U19 forması giyen Işık Kaan Arslan 20 dakikalık performansı ile Fatih Terim'in beğenisini kazandı. Peki, Işık Kaan Arslan kimdir? İşte oyuncu hakkında bilinmeyenler...

Işık Kaan Arslan kimdir?

2001 doğumlu Işık Kaan Arslan İstanbul Bahçelievler doğumlu ve stoper olarak görev yapıyor. 2012 yılında Galatasaray alt yapısına giren 18 yaşındaki futbolcu U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde forma giydi.

Işık Kaan Arslan ayrıca 22 kez milli oldu. U16, U17 ve U18 kategorilerinde forma giydi. Işık Kaan Arslan'ın Galatasaray ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.







