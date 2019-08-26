Işık Kaan Arslan Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Galatasaray 2001 doğumlu defans oyuncusu Işık Kaan Arslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 14:23
- A +
Işık Kaan Arslan Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Galatasaray genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; 

"2012 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisinde eğitim alan 2001 doğumlu futbolcumuz Işık Kaan Arslan ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki futbolcu Fatih Terim döneminde zaman zaman A Takım ile idmanlara da çıkmaya başlamıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınGalatasaray antrenmanında sürpriz ziyaretçi! Florya'ya geldi...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...