Işık Kaan Arslan Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Galatasaray genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"2012 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisinde eğitim alan 2001 doğumlu futbolcumuz Işık Kaan Arslan ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki futbolcu Fatih Terim döneminde zaman zaman A Takım ile idmanlara da çıkmaya başlamıştı.

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