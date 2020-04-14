ışkılamanın normalden daha sulu haline ishal denmektedir. Her yaş grubunda görülebilen bu durum oldukça yaygındır. İshal olma durumunun birçok sebebi olabilmektedir. 1 gün içerisinde 2 veya 3'ten daha fazla sulu bir dışkılama gerçekleşirse kesinlikle ishal durumu söz konusu demektir. Peki, İshale ne iyi gelir? Nasıl geçer? İshali kesen şeyler ve geçirecek, iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte, detaylar. Bazı durumlarda herhangi bir hastalıktan kaynaklı olarak görülebilen ishal, çoğu durumda tüketilen ilaçlar ve gıdaların etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde anne sütünden kaynaklı olarak sulu dışkı görülmesi muhtemeldir. Çocuklarda sulu dışkılama kusma, ateş ve karın ağrıları şeklinde gerçekleşir. Yetişkin kişilerde ishal, 2 ile 3 gün kadar sürebilir ve şiddetli sancı ve ağrı semptomları ile kendisini gösterebilir.

İshale ne iyi gelir?

İshal doğumdan ölüme kadar geçen her evrede görülebilmektedir. Her yaş grubu için farklı yöntemler uygulanmaktadır.

- Bebeklerde İshale Ne İyi Gelen Şeyler: Bebeklerde ishal çok fazla görülen bir durumdur. İshal olan bebekler için öneriler:

Bir hekime danışmadan bebeklere herhangi bir ishal ilacı verilmemelidir.

İshal sorunu yaşayan bebeğin emzirmeden kesilmemesi gereklidir.

İshal olma durumlarında vücutta su kaybı oluştuğundan bebeklere belirli oranlarda sıvı takviyesi yapılmalıdır. Yağsız çorba ve sulandırılmış pirinç unu gibi yöntemler uygulanabilmektedir.

6 aydan daha küçük olan bebeklere, eğer bebek içer ise kaynatılmış ılık su takviyesi yapılabilir. Emzirme sıklığı arttırılmalıdır.

- Çocuklarda İshale İyi Gelen Şeyler: Çocuklarda ishal durumu fazlasıyla önemlidir. Çocuklar, besin ve sıvı kaybından dolayı oldukça yorgun, huysuz ve halsiz olurlar. Yaşanılan bu durum Ebeveynler için oldukça can sıkıcı olabilmektedir. Çocuklarda ishale iyi gelen öneriler:

Şekerli çay

Gazoz, kola ve maden suyu

Şekerli meyve suyu

Yeşil çay

Kahve

Müshil

Haşlanmış patates

İdrar arttırıcı özellikteki içecekler

Nişasta ve yoğurt karışımı

Su

- Yetişkinlerde İshale İyi Gelen Şeyler: Yetişkinlerde bebekler ve çocuklara göre ishal için uygulanabilecek yöntemler çok daha fazladır. Bunun sebebi ise yetişkinlerin çocuklara ve bebeklere göre çok daha geniş tüketim yelpazesi olmasıdır. Yetişkinlerde ishale iyi gelen öneriler:

Yaban mersini

Karnıyarık otu tohumu

Beşparmak otu

Siyah çay

Bol sıvı tüketilmesi

Haşlanmış patates

Muz

Şekerli su içilmesi

Yoğurt

Lahana ve pancar

Elma sirkesi

Tarhana

Peynir

- Hamilelerde İshale İyi Gelen Şeyler: Hamilelik beraberinde farklı problemleri de getiren bir durumdur. Sinir sistemi, hormon dengesi ve bağışıklık sistemi gibi kadınların vücudunda ani değişiklikler meydana gelir. Bu sebeple hamile olan kadınlarda ishal durumlarının gözlenme olasılığı da oldukça yüksektir. Hamilelikte ishale iyi gelen öneriler:

Oldukça fazla sıvı tüketimi yapılmalıdır. Özellikle su tüketim miktarı arttırılmalıdır.

Pirinç lapası, haşlanmış patates, muz, yoğurt ve havuç tüketilmelidir. Bu ürünlerin ishali kesme özelliği oldukça yüksektir.

Hamilelik sürecinde kullanılmakta olan ilaçlar ishal durumuna sebep oluyorsa, doktora danışılarak ilaçların bırakılması ya da başka ilaçlar ile değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Tüketilen besinler ishale sebep olabilmektedir. İshalin oluşmasını engelleyen yiyecekler ile yeni bir tüketim alışkanlığı kazanılmalıdır.

Yağlı yiyecekler sindirimi kolaylaştırır. Bu sebep ile yağlı yiyeceklerden uzak durmak ishali önleyecektir.

Süt ve süt ürünlerinin ishal duruma doğrudan etkisi vardır. Bu sebeple ishal durumunda süt ve süt ürünlerinden uzak durmakta fayda vardır.

İshali kesen şeyler ve geçirecek, iyi gelen yiyecekler

İshalin geçmesi için uygulanabilecek bazı bitkisel yöntemler mevcuttur. İshal genellikle içecekler, gıdalar, hastalıklar ve ilaçların kullanımı sebebi ile meydana gelebilmektedir. Genellikle önce ishalin oluşum sebebi belirlenir ve ardından ona uygun yöntemler uygulanır. İshali kesmek için şu yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Nişasta ve yoğurdu bir kap içerisinde karıştırın. Püre haline geldikten sonra tüketebilirsiniz. İshali kesmede oldukça yaygın bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Yağlı gıdalar sindirimi kolaylaştırma etkisi vardır. İshal durumunuz geçinceye kadar yağlı olan gıdalardan uzak durmakta fayda vardır.

Birkaç tane patatesi suyun içerisine koyun. Haşlandıktan sonra kabuklarını soyun ve püre haline gelene dek ezin. Haşlanmış patatesi tüketmek ishale en iyi gelen yöntemlerin başında yer almaktadır.

Gün içerisinde çok fazla çay ve kahve tüketiyorsanız, bir müddet ara vermenizde fayda vardır. Çay ve kahve ishale yol açan içecekler arasında yer alır.

Pirinç lapası, yulaf ezmesi ve buğday kreması gibi sıcak tatlı türleri ishali engellemede oldukça etkilidir.

Elma ve muz püresi yaparak tüketmek ishalin kesilmesinde çok sık kullanılan yöntemlerden birisidir.

Pirinç pilavı tüketmenin ishale iyi geldiği bilinmektedir.

Tost ve ekmek tüketimlerinin de ishale iyi geldiği bilinmektedir.

Sarı leblebi ve krakerlerin tüketilmesi de ishale sorununa iyi gelen ürünlerdir.

İshal beraberinde sıvı kaybını da getirmektedir. Bu sebeple sıvı tüketimini arttırmak oldukça faydalı olacaktır. Günlük su tüketimini arttırmak hem ishal sorunu için hem de genel sağlık için oldukça faydalı bir durumdur.

Her derde deva olan bitkilerden limon, nane ve kekiğin çay şeklinde hazırlanarak tüketilmesi ile karın bölgesinde meydana gelebilecek ağrıların giderilmesini sağlayacaktır.

Nasıl geçer?

Hamur yapmada kullanılan mayaları ufak parçalara ayırın ve bir bardağın içerisine koyun. Üzerine sıcak su ilave din, karıştırın ve biraz beklettikten sonra için. Tadı kötü olmasına karşın ishali anında kesme özelliği vardır.

Bir tatlı kaşığı kadar Türk kahvesinin üzerin birkaç damla limon sıkın ve yutmaya çalışın. Bağırsakların toparlanmasını sağlayacaktır.



