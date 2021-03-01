Çoğu vakada sakin bir seyir izleyen ishal, her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Fakat bazen ciddi bir sağlık problemine dönüşür ve ölümcül olabilecek sonuçların doğmasına neden olur. Basit bir rahatsızlıkmış gibi görünen ishal, insan vücudunun yorulmasına ve enerji kayıpları yaşamasını sağlar. Bu yüzden mutlaka tedavi edilmelidir.

İshal yapan yiyecekler nelerdir?

Ağır ishal vakalarında günde ortalama 13 litre su kaybı gerçekleşir. İshali önlemenin yolu ise çoğu kez tükettiğimiz yiyeceklerden geçer. Bunu engellemek için, dışkılamaya yol açan yiyecek ve içeceklerden az ya da hiç tüketmemek gerekmektedir. Öyle ki günlük yaşantımızda yediğimiz pek çok besin maalesef bu grubun içerisinde yer alır. Peki, bu yiyecekler ve içecekler nelerdir?

Başta süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketimi,

Sarımsak ve soğanın fazla yenmesi,

Özellikle yaz aylarında kavun ve karpuz tüketimi,

Aşırı baharatlı yemekler,

Başta acı biber olmak üzere, acı soslar, acı turşular,

Kızartmalar,

Fast Food

Yeşil Sebzeler

Yağlı gıdalar

Son olarak aşırı meyve ve sebze tüketimi ishal olmanın başlıca sebepleri arasında yer alır.

İshale neden olan içecekler ise;

Kahve

Kola

Süt

Alkollü içecekler

Ayrıca bazı meyvelerin suları ya da hazır alınan meyve sularıdır.

Diğer yandan ishal olan birinin asla tüketmemesi gereken yiyecekler ise; kayısı, ıspanak ve kabaktır. Bu yiyecekleri tükettiğiniz takdirde ishal yoğunlaşır.

Bebeklerde ishale neden olan besinler nelerdir?

Bebekler doğduğu zamandan itibaren ishal durumu ile karşılaşırlar. Diğer yandan anne sütünün bebeğe yaramıyor olması, kronik hastalıklar ya da enfeksiyonlar bebeklerde ishale yol açmaktadır. Onlar için daha tehlikelidir çünkü bebeklerde bağışıklık sistemi güçlü değildir. Bu tip durumlarda anne sütü ve düzenli sıvı tüketimi yapması gerekmektedir. Bebeklerde ishal yapan şeyler;

Anne sütü ile beslenmeme,

Hazır ek gıdalar,

Hijyenik ortamda hazırlanmayan mamalar,

Hijyenik olmayacak şekilde biberon ve emzik kullanımı,

Bebeğin ağzına kirli ellerle dokunmak,

Arıtılmamış, kaynatılmamış suların tüketimi,

Rota virüsü ise en çok dikkat edilmesi gereken hastalıktır. Zehirli ishale neden olan bu virüs, ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Anında hızlı şekilde ishal olmanın yolları nelerdir?

Kimi durumlarda ise bazı toksinlerin vücuttan atılabilmesi için ishal olmak gerekmektedir. Bunun için yukarıda belirtmiş olduğumuz besinleri fazla aşırıya kaçmadan, dozunda tüketmelisiniz. Şayet aşırı su içmek de ishali tetikleyen etmenler arasında yer alır. Ayrıca ishal olmak için ilaçlara da başvurabilirsiniz.

İshal yapan ilaçlar nelerdir?

İshal olmanıza sebebiyet veren yiyecek ve içeceklerin yanı sıra ilaçlarda bulunmaktadır. Hastalıklara karşı kullandığımız ilaçların pek çoğunun yan etkisi ishal durumudur. İshal yapan ilaçların başında Müshil hapları gelmektedir. Bununla birlikte;

Purgatifler

Antibiyotikler

Bağırsak ilaçları

Bazı ağrı kesiciler ishal yapıcı ilaçlar arasındadır.

İshalin belirtileri nelerdir?

İshal olduğunuzu ne kadar sık tuvalete çıktığınızdan ve dışkılamanızdan kolayca anlayabilirsiniz. Ayrıca;

Acil dışkılama isteği, tutamama,

Susuzluk,

Bulantı ve kusma,

Ateş yükselmesi,

Yorgunluk ve halsizlik,

Karın bölgesinde biriken gaz ve şişkinlik durumları ishalin belirtilerindendir.

İshalin nedenleri nelerdir?

İshalin pek çok farklı nedeni vardır. Bu nedenler kimi zamanlarda sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarır. İshal, C vitamini veya magnezyumun vücuda arışı miktarda girmesinden kaynaklanabilir. Kalın bağırsak yeterince sıvı emmediğinde de meydana gelmektedir. İshal durumunun en çok görülme nedeni viral enfeksiyon veya bakteriyel toksinlerdir.

İshal nasıl engellenir?

Gerekli şekilde dengelenmiş, besinler ve az miktarlarda su tüketimi ile ishali engelleyebilirsiniz. İshalin her türü için, bol miktarda su içmek vücut için elektrolit dengesizliğine yol açabilir ve bunun adına su zehirlenmesi denmektedir. İshali önlemek için;

Düzenli ve sık aralıklarla küçük öğünler tüketmelisiniz. Ayrıca çok hızlı yemek yemek yerine çiğnemelisiniz.

Özellikle çocuklarda sıvı kaybı yaşanabilir bu yüzden damardan sıvı verilmesi gereklidir,

Ağızdan bir tuz veya şeker çözeltisi alarak da engelleme yapılmaktadır,

Enfeksiyon kaynaklı ishal için opioit ve türleri mutlaka alınmalıdır,

Eğer ishalin nedeni bakterilere bağlı ise antibiyotik kullanılmalıdır,

Buğday ürünlerinden kaçınılmalıdır,

Çözünür lifli gıdalardan kesinlikle uzak durulmalıdır,

İshale iyi gelen yiyecek ve içecekler nelerdir?

İshal sürecinde özellikle alkol, kafein ve süt ürünlerinden uzak durmanız gerekmektedir. Ayrıca baharatlı gıdalar, yağlı gıdalar ve yüksek oranda lif içeren gıdaların tüketiminden kaçınmalısınız. İshal olduğunuzda düşük lifli gıdalar tercih etmelisiniz. Örneğin; elma, muz, pirinç, patates, havuç, bal, zencefil, keçiboynuzu ve ekmek gibi gıdalar tüketmelisiniz.

Bu gıdalar ishal durumunda dışkının sertleşmesini sağlar ve kısa zamanda normale döndürür. Bağlayıcı gıdaların tüketilmesi kaybedilen potasyumun geri kazanılmasını sağlar. Doğal bir antiseptik olan elma ve elma sirkesi indirim yolunun temizlenmesine yardımcı olur. Böylece sindirim sisteminiz kısa zamanda eski düzenine kavuşur.