İshakçılar’da Kağıtspor rüzgârı

Başarılı pehlivanlar, başpehlivanlık dahil olmak üzere 5 farklı boyda kürsüde yer aldı.

Başpehlivan Faruk Akkoyun

Başpehlivanlık boyunda mücadele eden Kağıtsporlu başpehlivanlar Faruk Akkoyun ve Tanju Gemici zorlu karşılaşmalarda mücadele etti. Güreşlerde Faruk Akkoyun başpehlivan olurken Tanju Gemici 3’üncü olarak kürsüde yer aldı.

5 farklı boyda derece

Minik 1 boyunda Hamza Emir Berdan ve Hasan Hüseyin Çakırkaya 1’inci olarak kürsüde yer aldı. Başaltı boyunda mücadele eden Emre Gürbüz, Abdülrefik Öner, Büyükorta boyunda Özer Ay ve Teşvik 1 boyunda Batuhan Kalaycı 3’üncü olmayı başardı.

İHA