İshak Kurt, krallık yarışında zirvede

İlk kez yer aldığı TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla Play-Off hattında bitiren Efeler 09 SFK'da takımın golcüsü İshak Kurt, son haftaları boş geçmeyip ligdeki gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğa da büyük katkı yapan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu yıl profesyonel kategoride henüz ilk yarıda 13 kez ağları sarstı.

Son 8 maçın 7'sinde gol atan İshak, devrenin son haftasında 3-2 kazanılan 68 Aksaray Belediyespor mücadelesinde 2 gol kaydetti. İshak, ilk yarıda ligdeki 3 grupta tüm futbolcular arasında 13 golle en skorer isim oldu. (DHA)