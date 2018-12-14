Isco hedef tahtasında!

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid’in en çok konuşulan oyuncularının başında İsco geliyor. Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turu garantileyen Real, son maçında sahasında Rus ekibi CSKA Moskova’ya 3-0 kaybetti.

Devler Ligi gruplarında 2009 yılından sonra ilk kez taraftarı önünde mağlup olan son şampiyon, Avrupa kupalarında tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı. Bernabeu’da tribünlerin hedefindeki isim İsco, kötü performansıyla tepki çekti. Cristiano Ronaldo, Juventus’a gitmeden önce fazla süre alamadığı için sürekli isyan eden İspanyol oyuncu, Ronaldo’nun ayrılışı ve meydanın kendisine kalması sonrası beklentilerin çok uzağında kaldı.

Kaptanlık pazubandını istemedi

Sık sık ayrılacağı gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu, Marcelo oyundan çıkarken Brezilyalı sol bekin ona uzattığı kaptanlık pazubandını istemedi. Tribünlerin tepkisine küfürle karşılık veren İsco, şu ana kadar 16 maçta sadece 4 gol ve 1 asistle oynarken, Juve’de CR7 ise 20 karşılaşmada 11 gol ve 7 asistle oynadı.