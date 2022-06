İsaörenspor ligden çekildi

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL-BURSA,(DHA)- Bursa 2'nci Amatör Lig'de mücadele eden İnegöl ilçesinin takımı İsaörenspor, iddiaya göre tehditler sonucu ligden çekildi.

Kulübün ligden çekildiği yönündeki açıklama sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Özellikle sosyal medya üzerinden kulübe ve oyunculara tehdide varan sözler söylendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli İnegöl ilçe halkımız, son zamanlarda İsaörenspor Kulübü ile ilgili özellikle sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı. Sosyal medya üzerinden tehdide varan sözler söylendi. Sadece bununla da kalınmadı, futbolcularımızla ilgili de yine aynı durumlar söz konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan bunca şeye rağmen, yalnız bırakıldık. Aklı selim, toplumun ağabeyleri, şehrimizin dinamikleri bu konu ile ilgili bırakın bize destek olmayı herhangi bir söz bile etmedi. Biz köylüyüz, biz gücümüzün elbette farkındayız. Yıllarca köy takımı olarak lanse edilerek ayrıştırıldık. Bugün de köy takımı denip kulaklar bize karşı kapanıyor ve 'görmedik, duymadık, bilmiyoruz' deniyor. Bugün bize yapılan haksızlık, yarın elbet birilerine de yapılacak. Çok şükür kimseden zerre kadar korkumuz yok, hiç de olmayacak. Ama sporun dostuk ve kardeşlik olduğunu, İsaören ve çevre köylerindeki gençlerimizin de kulübümüzde böyle yetiştirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ama sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu her fırsatta dile getiren isimler ve bugün bize yapılana da susuyor. Osmaniyespor maçımızda, Osmaniyespor ve desteğe gelen taraftarları, 'Gübre koktu buralar' diyerek, köylü insanını aşağıladı. Taraflı tarafsız her kesimin tepkisini göstermesi gerekirken, konu İsaörenspor olunca yine 'bilmedim, görmedim, bilmiyorum' dediler. Geldiğimiz noktada, hem kulüp yöneticilerimiz hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız artık çok yoruldu. İyiden iyiye tehditlerden yıprandık. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu artık herkes unuttu. Büyük düşmanlıklara neden olabilecek bir hale geldi. İsaören Spor Kulübü olarak, dostluklar içinde bir lig düşündük, tesisleşme konusunda önemli adımlar attık. Önümüzdeki yıl için özellikle ifade etmek istiyorum tüm İnegölü kapsayacak isim değişikliğine gitmek için karar aldık ve bu konuda destekler aldık. Her şeyin güzel olduğu bir ortamda bize yapılanlara baktığımızda artık düşmanca söylemler, düşmanca tavırlar. Yaşanılan olaylar, edilen küfürler, tehditler bizi hiç bir zaman yıldırmadı ama bu ortamda hedeflediğimiz gençliği yetiştirme ortamından çok uzakta olduğumuzu farkettik. Bu senenin şampiyonu İsaörenspor'dur. Şampiyonu biziz ama bu ortamda bulunmak, düşmanca tavırlar içine girmemek için Yönetim Kurulumuz ile ligden çekilmeye karar verdik. Bu ligden çekilme ile vatandaşlarımızın aklında çeşitli fikirler oluşabilir ama onlara tüm samimiyetimiz ile şunu söylüyoruz; sanmayın ki sadece çekildik, çok daha güçlü bir şekilde geliyoruz."

