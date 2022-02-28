Fenerbahçe 'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı Lacivertliler, geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve üç yıl önce Barcelona'ya verilen cezada rol oynayan İsak Vural'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ailemize hoş geldin İsak Vural!'' ifadeleri kullanıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından İsak Vural kimdir, kaç yaşında? İsak Vural nereli ve hangi takımlarda oynadı? İsak Vural'ın mevkisi ne? sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

İsak Vural kimdir, kaç yaşında? İsak Vural nereli ve hangi takımlarda oynadı? İsak Vural'ın mevkisi ne?

İsak Vurak, 2006 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda yeteneği keşfedilen İsak, futbola Sant Cugat FC takımında başladı. Daha sonra ülkenin köklü ekiplerinden Hammarby'nin dikkatini çeken ve buraya transfer edilen İshak, gelişimine devam etti, gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa kulübün radarına girdi.

Dünya devi Barcelona, uzun uğralar sonrası çok istediği İsak'ı 2016 yılında kadrosuna kattı ancak ilerleyen süreçte transfer gerçekleşmedi. Oyuncunun 18 yaşından küçük olması, Barça'nın işini zorlaştırdı, Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini sonuçlandıramadı.

UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Katalan kulübüne soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Barcelona, transfer yasağı cezası aldı.

İsveç'e geri dönen İsak'ın yeni durağı 2018 yılında Portekiz oldu. Altyapıdan çıkardığı oyuncuları dünya devlerini yüksek bonservislerle satan Benfica genç yıldızı kadrosuna kattı. Burada 4 yıl geçiren İsak Vural, Şubat 2022'de Portekiz ekibinden ayrılarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. Genç yıldız adayının babası Türk, annesi ise Norveçli.

Merkez orta saha oynayan İsak'ın Fenerbahçe'nin gelecekteki önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere İsak'ın amatör lisansı ise geçtiğimiz gün çıkarıldı.