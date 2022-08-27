Süper Lig 'de bu sezon flaş transferlere imza atan Beşiktaş 'ta stoper için araştırmalar sürüyor. Siyah Beyazlılar'ın gündemine gelen Isak Hien'den ise kötü haber geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 23 yaşındaki İsveçli stoperi kadrosuna kattığını açıkladı.

Isak Hien'in kariyeri

İsveç liginde olan Djugardens takımında oynayan Isak Hein, 13.01.1999 tarihinde doğdu. 23 yaşında olan oyuncu İsveç asıllı. 1.91 boyuna sahip olan Hein, stoper mevkiinde oynamakta. Burkina Faso asıllı oyunucu İsveç'te Vasulund takımında da stoper mevkiinde oynadı. Isak Hein tüm İsveç liginde 105 gol attı. Toplam olarak 6 gol kaydetti.







