Imoco Volley Conegliano ile sezona başlayan Isabelle Haak, eski takımı VakıfBank ile 2022 Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda karşılaşmış ve mücadeleden galip ayrılarak yeni takımı ile şampiyonluğu yaşamıştı.





Isabelle Haak, 2019 yılında sarı siyahlı ekibe transfer olmuştu. 1999 doğumlu olan başarılı pasör çaprazı ülkesinde ilk maçına 14 yaşına çıkarken aynı zamanda İsveç Ligi'nde yılın oyuncusu ödüllerinin de sahibi oldu (2014-2015-2016)

Daha sonra Fransa'ya giden İsveçli yıldız, Fransa Ligi'nde de 'en iyi pasör çaprazı ve en skorer oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu. 16 yaşından bu yana İsveç Milli Takımı'nın formasını da giyen Isabelle Haak, VakıfBank'a geldiği günden beri almadık kupa bırakmayarak Türk sporseverlerin sevgisini kazanmıştı.

VakıfBank ile kazanmadığı kupa kalmamıştı

Geçtiğimiz sezon VakıfBank ile sezonu beş kupa ile tamamlayan Isabelle Haak, bu sezon başında İtalyan takımlarından Imoco Volley Conegliano'da profesyonel kariyerine devam ediyor.

Yeni takımı Imoco Volley Conegliano ile Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu

İsveçli yıldız takımının şampiyonluğundan sonra sosyal medya hesabından “Bu güzel desteğin için çok teşekkür ederim Antalya 🙏” yazarak Türkçe bir paylaşım yapmış oldu.