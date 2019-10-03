Isaac Promise kimdir? Isaac Promise neden öldü?

Son dakika haberi... Süper Lig'i sarsan ölüm! Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak da Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise, 31 yaşında vefat etti.

Isaac Promise neden öldü?

Türkiye'de 12 sezon forma giyen Isaac Promise hayatını kaybetti. Son olarak Austin Bold forması giyen Isaac Promise, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Isaac Promise kimdir?

2 Aralık 1987'de Nijerya'nın Zaria ilinde dünyaya gelen Isaac Promise'in adı 2005 yılında duyulmaya başlandı. 2005 yılının Temmuz ayında 400 bin Euro karşılığında Gençlerbirliği'ne transfer olan Isaac, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Başkent ekibinde 93 maçta 29 gol, 7 asist kaydeden Nijeryalı golcünün yeni durağı Trabzonspor oldu. Şampiyonluğa oynayan bir kadro kuran Fırtına, sözleşmesi biten Isaac'i elini çabuk tutup katmayı başardı. Bordo Mavili forma altında bulduğu şansları değerlendiremeyen Isaac, 26 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

Kariyerine Nijerya'da ikinci ligde mücadele eden Grays International'da başlayan Promise, 2005'te 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda finale yükselerek büyük dikkat çeken Nijerya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyordu.

Trabzon'da beklentilerin altında kalan yıldız golcü, 2009-2010 sezonunda Manisaspor'a kiralandı. Manisa'daki ilk sezonunda 6 gol, 1 asist yapan Isaac'ın bonservisini Manisaspor, 500 bin Euro karşılığında aldı.

Manisaspor'da forvetin değişilmez ismi olan Promise, 2010-2011 sezonunda 3, 2011-2012 sezonunda 11 gol atmayı başardı. 3 sezonluk Manisa macerasının ardından Antalyaspor'a transfer olan başarılı futbolcu, ilk sezonunda 30, ikinci sezonudna 18 maça çıktı. Antalyaspor'da toplam 11 gol atan Isaac, 2014 yışında Al Ahli'nin yolunu tuttu. Kısa süreli Arabistan mecerasının ardından Türkiye'ye dönen golcü oyuncu, Balıkesirspor'a transfer oldu ve 13 maçta 3 gol kaydetti. Ardından Mersin İdman Yurdu'na giden Isaac, takımın transfer yasağını kaldıramaması nedeniyle resmi sözleşmeye imza atamadı.

Mersin'in ardından Kardemir Karabükspor'un yolunu tutan Isaac, son olarak ülkemizde Giresunspor forması giydi. Karadeniz ekibinde 17 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 2 gol kaydetti ve ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer oldu.

2019 yılında ABD'ye giden Isaac, kulübü Auistin Bold'da toplam 20 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.