Irving’ten ikinci 'triple double'

Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings’i all-star oyuncusu Kyrie Irving’in üstün performansının yardımıyla 126-120 mağlup edip, sezonun 42. galibiyetini aldı.

Celtics’te Irving 31 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla kariyerinin ikinci "triple-double"ını yaparak galibiyette başrolü oynarken, Jaylen Brown 22 sayı, Marcus Morris ise 21 sayı ve 13 ribauntla skora destek verdi.

Bu sezon 34. kez kaybeden Kings’te Buddy Hield 34 sayı ve 7 asist, Harrison Barnes 20 sayı, De’Aaron Fox 19 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla mücadele etti.

NBA’de yarın 8 maç oynanacak.