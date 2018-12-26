Irving, Celtics'e galibiyeti getirdi

Boston Celtics, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede Philadelphia 76ers’ı 121-114 mağlup etti.

26 Aralık 2018, Çarşamba 10:22
- A +
Irving, Celtics'e galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede Philadelphia 76ers’ı 121-114 mağlup etti.

Celtics’te Kyrie Irving 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

Joel Embiid’in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.