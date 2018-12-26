Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede Philadelphia 76ers’ı 121-114 mağlup etti.
Celtics’te Kyrie Irving 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.
Joel Embiid’in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.
- Sonuçlar
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96
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