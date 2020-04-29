Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan kaç yaşında, neden öldü?

Milyoner (Slumdog Millionaire), Pi'nin Yaşamı ve Jurassic World filmlerindeki rolleriyle tanınan ve oyunculuğu ile birçok ödül alanBollywood aktörü Irrfan Khan, kansere yenik düştü. Uzun süredir kanser ile savaşan Hintli aktör Irrfan Khan’ın, Hindistan’ın Mumbai şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Khan'ın ölüm haberini basın danışmanı duyurdu.

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde bir hastanede öldüğü belirtilen Khan'a 2018'de "nöroendokrin tümörü" teşhisi konulmuştu. Irrfan Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede ameliyat olmuş, daha sonra hayranları için bir açık mektup yayımlayarak kanser tedavisi sürecinde "yaşadığı acı ve belirsizlikleri" anlatmıştı.

Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı işlere imza atan Khan, kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde son nefesini verdi.

Irrfan Khan kimdir?

Ünlü oyuncunun kanserle uzun süreli bir savaştan sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberinin duyulmasından sonra sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinden binlerce kişi üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

Irrfan Khan Pi’nin Yaşamı ve The Namesake gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de rol almıştı. Irrfan Khan; Saeed Jaffrey, Roshan Seth ve Om Puri gibi iz bırakan Hintli aktörlerdendi. En çok Slumdog Millionaire'deki rolüyle yıldızı parlayan Khan, aynı zamanda Haider ve Hindi Medium gibi popüler Bollywood filmlerinde de rol almıştı.

1966 yılında Hindistan’ın Jaipur şehrinde bir lastik satıcısının oğlu olarak dünyaya gelen Khan, önce kriket oyuncusu olmayı denedi, başarısız olduktan sonra drama okuluna gitti. Mira Nair’in 1988 yapımı Salaam Bombay filminde mektup yazarı olarak küçük bir rolü canlandırarak film endüstrisine giren Khan, bir süre sadece düşük kalitedeki TV dizilerinde düzenli işler bulmayı başardı. Guardian'a 2013 yılında verdiği röportajda, “Bu sektöre hikayeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım” demişti.

Khan’ın rol aldığı, Hindistan'da çekilen, İngiliz yönetmen Asif Kapadia’nın 2002 yapımı The Warrior filmi San Sebastian Film Festivali’ne seçilince ve en iyi İngiliz filmi için Bafta ödülünü kazanınca Khan da sektörde adını duyurdu.







