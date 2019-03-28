Iron Man PlayStation VR için geliyor

Iron Man VR olarak duyuruldu. State of Play etkinliğinde duyurusu yapılan oyunda; sanal gerçeklik ekipmanları kullananların, Iron Man zırhında kendilerini bulacağı anlatıldı.

28 Mart 2019, Perşembe 10:22
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Iron Man PlayStation VR için geliyor

Bu oyunda yer alan tüm oyuncular, Tony Stark karakterinin cephaneliğine sahip olacak. Böylece, uzun bir süre havada savaşabilme imkanınız bulunacak. Oyunda bir de kötü karakter yer alıyor. Gelen haberlere göre Ghost, bu oyunun kötü karakteri olarak karşımıza çıkacak.

Daha önceki oyunda bize eşlik eden bir sanal karakter bulunuyordu. JARVIS’in Vision’a dönüşmesinin ardından FRIDAY, hologram şeklinde karşımıza çıkıyor. Oyunda izlemeniz gereken tüm detayları, bu hologram aracılığıyla öğrenebiliyorsunuz.

Iron Man VR’de bazı şüpheler de yer alıyor. 3 yıl önce piyasaya sürülen Batman: Arkham VR oyunu, daha çok bulmacalara yönelmişti. Bu oyunda da benzer hikayenin yer alabilme ihtimali var. Ancak Sony firmasının, daha önceki Batman oyununa gelen tepkileri gözden geçireceği tahmin ediliyor.

Daha önce Rocksteady Studios ile çalışan şirket, farklı bir kuruluş ile yollarına devam etti. Bakalım Iron Man VR beklenen etkiyi yaratabilecek mi? (CNN Türk)

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