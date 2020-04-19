İrmik helvasi besin değerleri... İrmik helvasi kaç kalori?

İrmik helvasının kalori değeri yaklaşık; 100 gramda 532 kcal kaloridir. Bunun yanı sıra bir orta boy porsiyon irmik helvasının kalori değeri 530 kalori şeklindedir.

İrmik helvası besin değerleri

1 porsiyon irmik helvasının besin değerleri aşağıdaki gibi olacaktır;

- Karbonhidrat- 64.9 gram,

- Lif- 0.0 gram,

- Yağ- 25.2 gram,

- A vitamini- 208.0 IU,

- Kolesterol- 0.0 miligram,

- Demir- 0.8 miligram,

- Kalsiyum- 63.4 miligram,

- Potasyum- 168.0 miligram,

- C vitamini- 0.5 miligram şeklindedir.

İrmik helvası kaç kalori?

İrmik helvasının kalori değerleri aşağıdaki gibi olacaktır;

10 gram irmik helvası 55 kalori,

20 gram irmik helvası 110 kalori,

50 gram irmik helvası 266 kalori,

1 küçük porsiyon irmik helvası 532 kalori,

1 büyük porsiyon irmik helvası 798 kalori şeklindedir.

Peynirli irmik helvası nasıl yapılır?

Peynirli irmik helvası yapmak için; su ve şeker bir tencereye alınır ve kaynatılır. Kaynadıktan 5 dakika sonra şerbetin altı kapatılır. Bu sırada tencereye tereyağı alınır ve tereyağı erir erimez içine irmik ilave edilmelidir. İrmikler devamlı karıştırılır, rengi hafif değişine kadar kavrulur. Hazırlana şerbet, kavrulan irmiğe yavaş yavaş ve devamlı karıştırılarak eklenir.

İrmik bütün şerbeti çekene kadar karıştırılmalıdır. Rendelenen künefe peyniri helvanın üzerine eklenmeli ve 2 dakika kadar karıştırılarak ocağın altı kapatılmalıdır. Tencere kapağı kapatılır. Mutfak örtüsü ile güzelce sarılmalıdır. Bu biçimde irmik helvasının içerisindeki peynir tamamıyla erimiş olur. Bu esnada, yapışmaz tabanlı tava ocakta güzelce ısıtılmalı ve içerisine çam fıstıkları eklenmelidir.

Fıstıkların rengi dönene kadar kavrulmalıdır. Ardından ocak altı kapatılmalıdır. Sarılan tencere yaklaşık 15 dakika bekletildikten sonra, açılmalıdır. Peynirli irmik helvası servis tabağına alınır, üstüne kavrulan çam fıstıkları eklenerek sıcak sıcak servis edilir.

Sade irmik helvası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine sıvı yağ, irmik, dolmalık fıstıklar eklenerek, tencere ocağa alınır. Ardından Orta ateş üzerinde devamlı karıştırılarak irmiğin rengi dönene dek kavurmak gerekiyor. Rengi dönen irmik üzerine 3.5 su bardağı su ve 2.5 su bardağı şeker ilave edilip karıştırılarak tencerenin kapağı kapatılır. Helva kaynarken etrafa sıçramasın diye bu işlem yapılmaktadır. Helva kısık ateş üzerinde ara sıra karıştırılarak, suyu tamamıyla çekene dek pişirilmektedir. Tamamen suyunu çeken helva, ocaktan alınarak bir sofra örtüsüyle sarılarak yarım saat kadar dinlendirilmelidir.

Antakya usulü irmik helvası nasıl yapılır?

İlk önce 2.5 su bardağı şeker ve 3.5 su bardağı su tencereye alınır. Daha sonra 5 dakika kaynadıktan hemen sonra tavada tereyağı ve kavrulan irmiği içerisine ekleyip karıştırarak koyu hale gelmesi sağlanır. Helva koyulaşınca ocağın altı kapatılıp rendelen peynir katıp karıştırılır.

İrmik helvası malzemeleri

- Su,

- Şeker,

- Tereyağı,

- İrmik,

- Arzuya göre peynir,

- Arzuya göre çam fıstıkları şeklindedir.