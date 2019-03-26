Salı günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında ünlü sporcu "Bugün resmi olarak Karma Dövüş Sanatları" olarak bilinen spordan emekli olmaya karar verdim." dedi.

İrlandalı dövüşçü neden bu yönde bir karar aldığını açıklamadı.

Olaylı maçtan mağlup çıkmıştı

Geçtiğimiz ekim ayında McGregor, Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Mücadelenin bitmesiyle birlikte iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşanmıştı. Karşılaşmanın ardından Nurmagomedov, Conor McGregor'un kendisine, dinine, ülkesine ve ailesine hakaret ettiğini söylemişti. McGregor daha sonra Khabib Nurmagomedov'a rövanş teklifinde bulunmuş fakat Nurmagomedov bu teklifi geri çevirmişti.



