İskoçya'nın Glasgow Rocks aslı basketbol takımının 3 siyahi oyuncusunun Eylül ayında eve çıkmalarından bu yana başlarına gelmedik olay yaşanmadı.

Kulüp ise en sonunda bir açıklama yayımlayarak Van Sauers, Kwedi ve Mpondo isimli oyuncularının arabalarının taşlandığını, lastiklerinin kesildiğini, polise eve hayat kadınlarının girdiğine dair yalan ihbarların yapıldığını ve oyuncuların oturdukları bölgede maymun sesi çıkarılarak da sözlü saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Bu olaydan büyük üzüntü duyulduğunun bildirildiği açıklamada Glasgow şehrine bu saldırıların yakışmadığı yazıldı.

Twitter'dan yapılan paylaşımların altına hem saldırıları savunan hem de karşı çıkan yorumların yazılması da dikkat çekti.







