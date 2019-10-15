Irkçılara 6 gollü cevap

EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda dün akşam Bulgaristan’da olaylı bir maç geride kaldı. Başkent Sofya’daki Vasile Levski Stadı’nda İngiltere ile karşılaşan ev sahibi ekibin taraftları maçtan önce ve karşılaşma sırasında ırkçı tezahüratalar yapıp, pankartlar açtı, tribünlerde ‘Nazi Selamı’ verildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki kez durduruldu, anons yapıldı. Karşılaşmaya böyle bir atmosferde çıkan İngilizler’in cevabı gecikmedi, Marcus Rashford ile 7’de öne geçtiler. Ross Barkley (20 ve 32), Raheem Sterling (45 ve 69) ile Harry Kane’in (85) golleriyle İngiltere, Bulgaristan deplasmanında 6-0 kazandı, ırkçı saldırılara tarihi bir skorla yanıt verdi. Bulgaristan’ın daha önce Kosova ve Çekya maçlarında da ırkçılık olayları yaşanmıştı.

Ukrayna finalleri garantiledi

B Grubu’nda Ukrayna, Portekiz’i yenerek EURO 2020’ye gitmeyi garantiledi. Başkent Kiev’de oynanan maçta ev sahibinin golleri 6’da Yaremchuk ve 27’de de Yarmolenko’dan geldi. Portekiz rakibine 72’de Ronaldo’nun penaltısıyla karşılık verdi. CR7’nin kariyerindeki 700. golü attı ama Portekiz’in puan alması için yeterli olmadı. Kosova’nın Karadağ’ı 2-0 yendiği maçta ev sahibinin ikinci golü Fenerbahçeli Muriç’ten geldi.