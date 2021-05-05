Arsenal ve Borussia Dortmund'un eski kalecisi Jens Lehmann'ın ırkçılık içeren mesajları Almanya'da gündem oldu.

Lehmann, kendisi gibi eski futbolcu olan Dennis Aogo hakkında Whatsapp üzerinden bir mesaj gönderdi. Sky'de yorumculuk yapan Aogo için "Dennis sizin rating zenciniz mi?" dedi. Ancak Lehmann mesajı yanlışlıkla Aogo'ya gönderdi ve skandal patladı.

Dennis Aogo, Lehmann'ın gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak "Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu" dedi.





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Hertha Berlin'deki görevine son verildi

Lehmann'ın mesajının ardından eski futbolcunun Hertha Berlin'deki görevine son verildi. Hertha'da yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan Lehmann ifşanın ardından görevden alındı.

Kulüp sözcüsü Andreas Fritzenkötter Almanya'da Sky'a verdiği demeçte, "Lehmann ile olan danışmanlık sözleşmesi feshedilecek. Bu, Hertha'nın denetim kurulundaki görevlendirmenin artık geçerli olmadığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Irkçılığa karşı bir kulübüz"

Hertha Başkanı Werner Gegenbauer ise konuyla ilgili, "Bu tür açıklamalar hiçbir şekilde Hertha BSC'nin savunduğu ve aktif olarak kampanya yürüttüğü değerlere uymuyor. Hertha BSC, her türlü ırkçılıktan uzak bir kulüptür" dedi.