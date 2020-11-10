Irfan Hadzic milli takım sevinci yaşıyor

Bu sezon Akhisar formasıyla ligde çıktığı 8 maçta 4 gol atarak kadronun en skorer ismi olan Hadzic, Bosna Hersek'in 12 Kasım'da İran'la oynayacağı özel maç ve UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'daki Hollanda ile 18 Kasım'daki İtalya sınavları için milli kadroya davet edildi.

Kariyerinin ilk yıllarında Bosna'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun veliahtı olarak gösterilen 27 yaşındaki Hadzic, Akhisar'a gelmeden önce geçen sezon başında Zrinjski Mostar takımıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö, Utrecht ve Akademija Pandev karşısında 5 maça çıkarak 4 gol atmıştı.

Akigo'da geçen sezon bekleneni veremeyen Hadzic bu yıl ise bir dönem kadro dışı kalmasına rağmen ilk 11'in değişilmezi oldu.

DHA