Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, orta sahaya transfer adına son günlerde İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e bir teklif sunmuştu. Oyuncunun Türkiye'de kalmayı tercih ederek Fenerbahçe 'ye transfer olması sonrası Hertha Berlin, orta sahasını bir başka önemli isimle güçlendiriyor.

Alman oyuncunun cumartesi gününden bu yana Berlin'de olduğu belirtilirken Sky Germany, transferin bitmek üzere olduğunu ve Khedira'nın Hertha Berlin'e imza atacağını aktardı.

Hertha Berlin'in CEO'su Carsten Schmidt de Sky90'a yaptığı açıklamada, "Khedira ile ilgileniyoruz ama netleşmesi gereken birkaç konu var" ifadelerini kullandı.